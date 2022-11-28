Популистские инициативы: ни один законопроект Яценко не стал законом во время войны

Детали

За 9 месяцев полномасштабной войны Антон Яценко стал автором двух законопроектов: об уменьшении зарплат нардепов до минималки и изменениях в порядке объявления депутатских запросов в Верховной Раде.

Первую инициативу эксперты и другие народные депутаты называют популистской и несущей коррупционные риски, ведь уменьшение официальной зарплаты будет побуждать народных избранников брать деньги в конвертах и ​​принимать решения в интересах третьих лиц.

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Второй законопроект, по мнению юриста, может повлечь за собой законодательный спам в Раде и использоваться нардепами ради собственного пиара.

В настоящее время оба проекта законов прорабатываются в комитетах.

Добавим

Вместе с тем, Яценко препятствует работе комитета госвласти, членом которого он является. Он был в числе нардепов, которые срывали заседание комитета, когда там рассматривали законопроект о лишении мандатов депутатов запрещенных партий. По мнению нардепа Олега Дунды, Яценко бойкотировал этот проект закона из-за своих связей с “Партией регионов” и ОПЗЖ.

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Напомним

За 15 лет, которые Яценко работает в парламенте, только один законопроект лично его авторства был поддержан в сессионном зале и стал законом. Вместе с тем, в свое время он стал “кнопкодавом-рекордсменом”, проголосовав за пять депутатов одновременно.