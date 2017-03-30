Попрощання з полковником В.Калитичем пройшло у Львові

Прощальна літургія відбулася в Гарнізоному храмі Петра і Павла. Далі похоронна процесія рушила на Личаківське кладовище. Попрощатися з Героєм прийшли побратими, друзі та рідні.

В.Калитич був начальником служби ракетно-артилерійського забезпечення ЗСУ. Народився у 1963 р. у м.Чоп (Закарпаття), служив та жив у Львові.

З 1985 до 1990 року служив у Групі радянських військ у Німеччині на посаді начальника загону, командира радіотехнічних військ. З 1990 до 1992 — у Червонопрапорному Далекосхідному окрузі, що у Хабаровську, на посаді командира. З 1995 до 2005 служив у Західному оперативному командуванні. З вересня 2005 року — полковник запасу. Із початку війни на Сході повернувся на службу.

Нагадаємо, 26 березня п’ятеро осіб загинуло внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська.