Попрощання с полковником В.Калитичем прошло во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня во Львове попрощались с Виктором Калитичем. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Прощальная литургия состоялась в гарнизоне храме Петра и Павла. Далее похоронная процессия двинулась на Лычаковское кладбище. Проститься с Героем пришли собратья, друзья и родные.
В.Калитич был начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения ВСУ. Родился в 1963 году. В Чоп (Закарпатье), служил и жил во Львове.
С 1985 до 1990 года служил в Группе советских войск в Германии в должности начальника отряда, командира радиотехнических войск. С 1990 по 1992 - в Краснознаменном Дальневосточном округе, что в Хабаровске, в должности командира. С 1995 по 2005 служил в Западном оперативном командовании. С сентября 2005 года - полковник запаса. С начала войны на Востоке вернулся на службу.
Напомним, 26 марта пять человек погибли в результате падения военного вертолета у Краматорска .