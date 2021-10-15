Попри візит представника талібів до Анкари, Туреччина не планує визнавати уряд "Талібану"

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Чавушоглу заявив журналістам, що вести переговори з талібами — не те ж саме, що визнати угруповання легітимним урядом країни. “Економіка Афганістану не повинна колапсувати. Ось чому країни, які заморозили активи Афганістану за кордоном, повинні бути більш гнучкими, щоб можна було виплачувати зарплати”, — заявив Чавушоглу.

Доповнення

Самопризначений уряд “Талібану” намагається завоювати легітимність через міжнародне визнання після того, як таліби встановили владу в серпні, поваливши уряд Афганістану, підтримуваний багатьма країнами світу.

Муттакі прибув до Анкари після переговорів з американськими та європейськими дипломатами у Катарі, де попередив, що санкції Заходу проти талібів загрожують ще більше підірвати безпеку в Афганістані.

Представник уряду талібів заявив у Туреччині, що замороження активів Афганістану, які зберігаються в інших країнах, сприяє економічній кризі, яка може призвести до нових хвиль біженців із цієї країни.

Туреччина, яка входить до НАТО, залишила відкритим своє посольство в Афганістані після виходу західних країн на тлі приходу до влади талібів. Анкара співпрацює з Катаром, щоб допомогти керувати головним аеропортом Кабула та знову відкрити його для міжнародних подорожей.

Лише два авіаперевізники — Пакистанські міжнародні авіалінії (PIA) із Ісламабаду та приватна компанія Af Air Афганістану — наразі виконують чартерні рейси. Вони працюють з великими витратами через страхові виплати.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на віртуальному засіданні “Групи 20”, яка об’єднує найбільші економіки світу, заявив, що міжнародне співтовариство має тримати відкриті канали діалогу з талібами, щоб “терпляче і поступово направляти” їх до створення більш інклюзивного уряду.

За словами Ердогана, Туреччина, де вже проживає понад 3,6 мільйона сирійців, не витримає напливу мігрантів з Афганістану. Він попередив, що нова хвиля мігрантів вдарить і по європейських країнах.

Візит Муттакі до Туреччини відбувається через день після того, як Чавушоглу сказав журналістам, що він та міністри з інших країн планують відвідати Кабул для переговорів із талібами.