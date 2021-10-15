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Попри візит представника талібів до Анкари, Туреччина не планує визнавати уряд "Талібану"

Попри візит представника талібів до Анкари, Туреччина не планує визнавати уряд "Талібану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Туреччина заявила, що готова допомогти угрупованню “Талібан” подолати гуманітарну кризу в Афганістані, але офіційно не визнає створений ним уряд. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу 14 жовтня, коли приймав міністра закордонних справ афганського уряду під проводом талібів Аміра Хана Муттакі, передає УНН.

Цитата

Чавушоглу заявив журналістам, що вести переговори з талібами — не те ж саме, що визнати угруповання легітимним урядом країни. “Економіка Афганістану не повинна колапсувати. Ось чому країни, які заморозили активи Афганістану за кордоном, повинні бути більш гнучкими, щоб можна було виплачувати зарплати”, — заявив Чавушоглу.

Доповнення

Самопризначений уряд “Талібану” намагається завоювати легітимність через міжнародне визнання після того, як таліби встановили владу в серпні, поваливши уряд Афганістану, підтримуваний багатьма країнами світу.

Муттакі прибув до Анкари після переговорів з американськими та європейськими дипломатами у Катарі, де попередив, що санкції Заходу проти талібів загрожують ще більше підірвати безпеку в Афганістані.

Представник уряду талібів заявив у Туреччині, що замороження активів Афганістану, які зберігаються в інших країнах, сприяє економічній кризі, яка може призвести до нових хвиль біженців із цієї країни.

Туреччина, яка входить до НАТО, залишила відкритим своє посольство в Афганістані після виходу західних країн на тлі приходу до влади талібів. Анкара співпрацює з Катаром, щоб допомогти керувати головним аеропортом Кабула та знову відкрити його для міжнародних подорожей.

Лише два авіаперевізники — Пакистанські міжнародні авіалінії (PIA) із Ісламабаду та приватна компанія Af Air Афганістану — наразі виконують чартерні рейси. Вони працюють з великими витратами через страхові виплати.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на віртуальному засіданні “Групи 20”, яка об’єднує найбільші економіки світу, заявив, що міжнародне співтовариство має тримати відкриті канали діалогу з талібами, щоб “терпляче і поступово направляти” їх до створення більш інклюзивного уряду.

За словами Ердогана, Туреччина, де вже проживає понад 3,6 мільйона сирійців, не витримає напливу мігрантів з Афганістану. Він попередив, що нова хвиля мігрантів вдарить і по європейських країнах.

Візит Муттакі до Туреччини відбувається через день після того, як Чавушоглу сказав журналістам, що він та міністри з інших країн планують відвідати Кабул для переговорів із талібами.

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