Несмотря на визит представителя талибов в Анкару, Турция не планирует признавать правительство "Талибана"

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Чавушоглу заявил журналистам, что вести переговоры с талибами — не то же самое, что признать группировки легитимным правительством страны. “Экономика Афганистана не должна коллапсировать. Вот почему страны, которые заморозили активы Афганистана за рубежом, должны быть более гибкими, чтобы можно было выплачивать зарплаты”, — заявил Чавушоглу.

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Самоназначенное правительство “Талибана” пытается завоевать легитимность через международное признание после того, как талибы установили власть в августе, повалив правительство Афганистана, поддерживаемый многими странами мира.

Муттаки прибыл в Анкару после переговоров с американскими и европейскими дипломатами в Катаре, где предупредил, что санкции Запада против талибов угрожают еще больше подорвать безопасность в Афганистане.

Представитель правительства талибов заявил в Турции, что замораживание активов Афганистана, которые хранятся в других странах, способствует экономическому кризису, который может привести к новым волнам беженцев из этой страны.

Турция, которая входит в НАТО, оставила открытым свое посольство в Афганистане после выхода западных стран на фоне прихода к власти талибов. Анкара сотрудничает с Катаром, чтобы помочь управлять главным аэропортом Кабула и вновь открыть его для международных путешествий.

Только два авиаперевозчика — Пакистанские международные авиалинии (PIA) с Исламабада и частная компания Af Air Афганистана — пока выполняют чартерные рейсы. Они работают с большими затратами через страховые выплаты.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на виртуальном заседании “Группы 20”, объединяющей крупнейшие экономики мира, заявил, что международное сообщество должно держать открытые каналы диалога с талибами, чтобы “терпеливо и постепенно направлять” их к созданию более инклюзивного правительства.

По словам Эрдогана, Турция, где уже проживает более 3,6 миллиона сирийцев, не выдержит наплыва мигрантов из Афганистана. Он предупредил, что новая волна мигрантов ударит и по европейским странам.

Визит Муттаки в Турцию происходит через день после того, как Чавушоглу сказал журналистам, что он и министры из других стран планируют посетить Кабул для переговоров с талибами.