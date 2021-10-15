Несмотря на визит представителя талибов в Анкару, Турция не планирует признавать правительство "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Турция заявила, что готова помочь группировке "Талибан" преодолеть гуманитарный кризис в Афганистане, но официально не признает созданный им правительство. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 октября, когда принимал министра иностранных дел афганского правительства под руководством талибов Амира Хана Муттаки, передает УНН.
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Чавушоглу заявил журналистам, что вести переговоры с талибами — не то же самое, что признать группировки легитимным правительством страны. “Экономика Афганистана не должна коллапсировать. Вот почему страны, которые заморозили активы Афганистана за рубежом, должны быть более гибкими, чтобы можно было выплачивать зарплаты”, — заявил Чавушоглу.
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Самоназначенное правительство “Талибана” пытается завоевать легитимность через международное признание после того, как талибы установили власть в августе, повалив правительство Афганистана, поддерживаемый многими странами мира.
Муттаки прибыл в Анкару после переговоров с американскими и европейскими дипломатами в Катаре, где предупредил, что санкции Запада против талибов угрожают еще больше подорвать безопасность в Афганистане.
Представитель правительства талибов заявил в Турции, что замораживание активов Афганистана, которые хранятся в других странах, способствует экономическому кризису, который может привести к новым волнам беженцев из этой страны.
Турция, которая входит в НАТО, оставила открытым свое посольство в Афганистане после выхода западных стран на фоне прихода к власти талибов. Анкара сотрудничает с Катаром, чтобы помочь управлять главным аэропортом Кабула и вновь открыть его для международных путешествий.
Только два авиаперевозчика — Пакистанские международные авиалинии (PIA) с Исламабада и частная компания Af Air Афганистана — пока выполняют чартерные рейсы. Они работают с большими затратами через страховые выплаты.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на виртуальном заседании “Группы 20”, объединяющей крупнейшие экономики мира, заявил, что международное сообщество должно держать открытые каналы диалога с талибами, чтобы “терпеливо и постепенно направлять” их к созданию более инклюзивного правительства.
По словам Эрдогана, Турция, где уже проживает более 3,6 миллиона сирийцев, не выдержит наплыва мигрантов из Афганистана. Он предупредил, что новая волна мигрантов ударит и по европейским странам.
Визит Муттаки в Турцию происходит через день после того, как Чавушоглу сказал журналистам, что он и министры из других стран планируют посетить Кабул для переговоров с талибами.