Несмотря на визит представителя талибов в Анкару, Турция не планирует признавать правительство "Талибана"

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110165 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121047 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 107046 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106137 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134451 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120880 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160013 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143151 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179553 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172950 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

2 марта, 13:57 • 33865 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 70904 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 43117 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 84918 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 56575 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121049 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134457 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302328 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269207 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254065 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110166 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120161 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160015 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117968 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117581 просмотра
Актуальное
Несмотря на визит представителя талибов в Анкару, Турция не планирует признавать правительство "Талибана"

Несмотря на визит представителя талибов в Анкару, Турция не планирует признавать правительство "Талибана"

Киев  •  УНН

 • 19796 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Турция заявила, что готова помочь группировке "Талибан" преодолеть гуманитарный кризис в Афганистане, но официально не признает созданный им правительство. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 октября, когда принимал министра иностранных дел афганского правительства под руководством талибов Амира Хана Муттаки, передает УНН.

Цитата

Чавушоглу заявил журналистам, что вести переговоры с талибами — не то же самое, что признать группировки легитимным правительством страны. “Экономика Афганистана не должна коллапсировать. Вот почему страны, которые заморозили активы Афганистана за рубежом, должны быть более гибкими, чтобы можно было выплачивать зарплаты”, — заявил Чавушоглу.

Дополнение

Самоназначенное правительство “Талибана” пытается завоевать легитимность через международное признание после того, как талибы установили власть в августе, повалив правительство Афганистана, поддерживаемый многими странами мира.

Муттаки прибыл в Анкару после переговоров с американскими и европейскими дипломатами в Катаре, где предупредил, что санкции Запада против талибов угрожают еще больше подорвать безопасность в Афганистане.

Представитель правительства талибов заявил в Турции, что замораживание активов Афганистана, которые хранятся в других странах, способствует экономическому кризису, который может привести к новым волнам беженцев из этой страны.

Турция, которая входит в НАТО, оставила открытым свое посольство в Афганистане после выхода западных стран на фоне прихода к власти талибов. Анкара сотрудничает с Катаром, чтобы помочь управлять главным аэропортом Кабула и вновь открыть его для международных путешествий.

Только два авиаперевозчика — Пакистанские международные авиалинии (PIA) с Исламабада и частная компания Af Air Афганистана — пока выполняют чартерные рейсы. Они работают с большими затратами через страховые выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США предоставят Афганистану гуманитарную помощь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на виртуальном заседании “Группы 20”, объединяющей крупнейшие экономики мира, заявил, что международное сообщество должно держать открытые каналы диалога с талибами, чтобы “терпеливо и постепенно направлять” их к созданию более инклюзивного правительства.

По словам Эрдогана, Турция, где уже проживает более 3,6 миллиона сирийцев, не выдержит наплыва мигрантов из Афганистана. Он предупредил, что новая волна мигрантов ударит и по европейским странам.

Визит Муттаки в Турцию происходит через день после того, как Чавушоглу сказал журналистам, что он и министры из других стран планируют посетить Кабул для переговоров с талибами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы