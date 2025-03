Попри перемир'я в Сирії в ООН заявили про проблеми з доставкою гуманітарної допомоги

Так, попри перемир’я багато людей у Сирії залишаються відрізаними від гуманітарної допомоги. Про це повідомив радник з гуманітарних питань спецпредставника ООН щодо Сирії Ян Егеланд у четвер, 5 січня. Він закликав центральну владу в Дамаску, представників місцевих адміністрацій та всі сторони конфлікту надати дозвіл на доставку продуктів харчування, медикаментів, води та інших товарів тим жителям Сирії, які цього потребують.

Я.Егеланд звернув увагу на ситуацію із водопостачанням у столиці Сирії Дамаску. За його даними, упродовж двох останніх тижнів близько 5,5 мільйона осіб у столиці країни та регіоні не мали доступу до централізованого водопостачання, а запаси питної води у них обмежені.

“Водопостачання з Ваді Барада до 5,5 мільйона осіб у Дамаску відсутнє з 22 грудня, і це має драматичні наслідки. ООН потребує доступу для проведення ремонту,” — написав Я.Егеланд у Twitter.

За даними Я.Егеланда, 15 населених пунктів у Сирії залишаються в облозі. Загалом 13,5 мільйона осіб у країні залежать від гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНН, Радбез ООН одноголосно схвалив резолюцію на підтримку припинення вогню в Сирії.

Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого — не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання “Ісламська держава”, а також “Джабхат Фатех аш-Шам” і курдські ополчення.

Серед постійних членів Ради Безпеки ООН, які мають право вето, Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, а США, Франція і Британія наполягають на тому, що він повинен піти у відставку в рамках будь-якого врегулювання сирійської кризи.