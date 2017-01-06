Несмотря на перемирие в Сирии в ООН заявили о проблемах с доставкой гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Почти 14 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, проблемы с ее доставкой не исчезли несмотря на перемирие, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, несмотря на перемирие многие в Сирии остаются отрезанными от гуманитарной помощи. Об этом сообщил советник по гуманитарным вопросам спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд в четверг, 5 января. Он призвал центральную власть в Дамаске, представителей местных администраций и все стороны конфликта разрешить доставку продуктов питания, медикаментов, воды и других товаров тем жителям Сирии, которые в этом нуждаются.
Я.Эгеланд обратил внимание на ситуацию с водоснабжением в столице Сирии Дамаске. По его данным, в течение двух последних недель около 5,5 миллиона человек в столице страны и регионе не имели доступа к централизованному водоснабжению, а запасы питьевой воды в них ограничены.
“Водоснабжение с Вади Барада до 5,5 миллиона человек в Дамаске отсутствует с 22 декабря, и это имеет драматические последствия. ООН требует доступа для проведения ремонта ”, - написал Я.Эгеланд в Twitter.
По данным Я.Эгеланда, 15 населенных пунктов в Сирии остаются в осаде. В общем 13,5 миллиона человек в стране зависят от гуманитарной помощи.
Water supply from Wadi Barada to 5,5 million in Damascus has been cut since Dec 22 with dramatic consequences. UN need access to do repairs.— Jan Egeland (@NRC_Egeland) 5 января 2017 г.
Как сообщал УНН, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.
Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой — не затрагивает некоторые группировки, в том числе джихадистские группировки “Исламское государство”, а также “Джабхат Фатех аш-Шам” и курдские ополчения.
Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках любого урегулирования сирийского кризиса.