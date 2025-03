Несмотря на перемирие в Сирии в ООН заявили о проблемах с доставкой гуманитарной помощи

Так, несмотря на перемирие многие в Сирии остаются отрезанными от гуманитарной помощи. Об этом сообщил советник по гуманитарным вопросам спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд в четверг, 5 января. Он призвал центральную власть в Дамаске, представителей местных администраций и все стороны конфликта разрешить доставку продуктов питания, медикаментов, воды и других товаров тем жителям Сирии, которые в этом нуждаются.

Я.Эгеланд обратил внимание на ситуацию с водоснабжением в столице Сирии Дамаске. По его данным, в течение двух последних недель около 5,5 миллиона человек в столице страны и регионе не имели доступа к централизованному водоснабжению, а запасы питьевой воды в них ограничены.

“Водоснабжение с Вади Барада до 5,5 миллиона человек в Дамаске отсутствует с 22 декабря, и это имеет драматические последствия. ООН требует доступа для проведения ремонта ”, - написал Я.Эгеланд в Twitter.

По данным Я.Эгеланда, 15 населенных пунктов в Сирии остаются в осаде. В общем 13,5 миллиона человек в стране зависят от гуманитарной помощи.

Water supply from Wadi Barada to 5,5 million in Damascus has been cut since Dec 22 with dramatic consequences. UN need access to do repairs.

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) 5 января 2017 г.

Как сообщал УНН, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой — не затрагивает некоторые группировки, в том числе джихадистские группировки “Исламское государство”, а также “Джабхат Фатех аш-Шам” и курдские ополчения.

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках любого урегулирования сирийского кризиса.