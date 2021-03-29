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Попри масові порушення, Вірастюк продовжує лідирувати на довиборах в Раду – Корнієнко

Київ • УНН

 • 17380 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Попри масові порушення кандидат від "Слуги Народу" Василь Вірастюк продовжує посідати перше місце на довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби партії.

Цитата:

"Багато порушень вже заактовано по різних дільницях. Частина дільниць, на погляд наших юристів, спостерігачів та довірених осіб кандидатів, є такими, де потрібен буде перерахунок результатів. Відповідні акти подаються до окружної комісії, а далі вона вирішує щодо перерахунку на окремих дільницях", – наводить слова Корнієнка пресслужба "Слуги народу".

Деталі

Так, за даними ЦВК, які наводить партія, Василь Вірастюк наразі має 33,2% голосів і на 5% випереджає найближчого опонента. Опрацьовано 46% дільничих протоколів.

За словами Корнієнка, на жаль, "Слуга Народу" фіксує масові порушення з боку одного з опонентів", пишуть у пресслужбі.

Що було раніше

Центральна виборча комісія станом на 9:45 29 березня опрацювала майже 30% протоколів з ДВК в Івано-Франківській області та понад 89% дільничних протоколів з Донеччини.

За даними ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 29,91% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (33,86%, або 4 859 голосів), Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,21%, або 4 048 голосів) та Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (27,31%, або 3 919 голосів).

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

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