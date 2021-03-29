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Несмотря на массовые нарушения, Вирастюк продолжает лидировать на довыборах в Раду - Корниенко

Несмотря на массовые нарушения, Вирастюк продолжает лидировать на довыборах в Раду - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 17377 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Несмотря на массовые нарушения кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк продолжает занимать первое место на довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Цитата:

"Многие нарушения уже заактированы по разным участкам. Часть участков, по мнению наших юристов, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, являются такими, где потребуется пересчет результатов. Соответствующие акты подаются в окружную комиссию, а дальше она решает относительно пересчета на отдельных участках", - приводит слова Корниенко пресс-служба "Слуги народа".

Детали

Так, по данным ЦИК, которые приводит партия, Василий Вирастюк сейчас имеет 33,2% голосов и на 5% опережает ближайшего оппонента. Обработано 46% участковых протоколов.

По словам Корниенко, к сожалению, "Слуга народа" фиксирует массовые нарушения со стороны одного из оппонентов", пишут в пресс-службе.

Что было раньше

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:45 29 марта обработала почти 30% протоколов из УИК в Ивано-Франковской области и более 89% участковых протоколов из Донбасса.

По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №87 на Прикарпатье по итогам обработки 29,91% участковых протоколов по голосованию на довыборах в ВР в тройке лидеров Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" (33,86%, или 4859 голосов), Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,21%, или 4048 голосов) и Александр Шевченко от партии "За будущее" (27,31%, или 3919 голосов).

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

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