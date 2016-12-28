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Поплічника терористів "ЛНР" заочно засудили до 8 років на Черкащині

Поплічника терористів "ЛНР" заочно засудили до 8 років на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Жителя Черкащини заочно засудили до восьми років ув’язнення за сприяння та участь в терористичній діяльності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Правоохоронці викрили незаконну діяльність громадянина України, який перебував в статусі особи, тимчасово переміщеної з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Встановлено, що з лютого 2015 року він, займаючи посаду офіцера в одному зі структурних підрозділів “збройних сил” терористичної організації “ЛНР”, здійснював військове командування “взводом” та проводив військову підготовку бойовиків для подальшої участі в збройному опорі правоохоронним органам та Збройним Силам України.

У зв’язку з тим, що вказана особа переховувалася від слідства на тимчасово окупованій території України, в липні поточного року її оголошено у всеукраїнський розшук і надано судом дозвіл на його затримання та привід для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вчора, 27 грудня, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи організації) КК України та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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