Понад тисячу студентів з ЄС навчаються в українських вишах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У закладах вищої освіти України у 2019-2020 навчальному році навчається понад 1500 студентів з країн-членів Європейського Союзу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”.
Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 1 553 студентів з країн Європейського Союзу.
Загалом з 28 країн Європейського Союзу в Україні навчаються студенти з 24 країн.
Найбільше в Україні навчається студентів з Польщі — 646, Болгарії — 248, Німеччини — 123 та Литви — 85. Найменше студентів з навчається з Хорватії — 2, Бельгії — 3 та Словенії — 5.
Також, популярні спеціальності серед студентів з ЄС — це “Музичне мистецтво”, “Фармація”, “Стоматологія”, “Медицина” та “Соціальна робота”.
Нагадаємо, у закладах вищої освіти України у 2019-2020 навчальному році навчається близько 60 осіб без громадянства.
Як повідомлялося, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається понад 63 тисячі іноземних студентів у вищих навчальних закладах.