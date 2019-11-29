Более тысячи студентов из ЕС учатся в украинских вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В учреждениях высшего образования Украины в 2019-2020 учебном году обучается более 1500 студентов из стран-членов Европейского Союза. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс".
Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 1553 студентов из стран Европейского Союза.
В общем из 28 стран Европейского Союза в Украине учатся студенты из 24 стран.
Больше всего в Украине учится студентов из Польши - 646, Болгарии - 248, Германии - 123 и Литвы - 85. Меньше всего студентов из учится из Хорватии - 2, Бельгии - 3 и Словении - 5.
Также, популярные специальности среди студентов из ЕС - это "Музыкальное искусство", "Фармация", "Стоматология", "Медицина" и "Социальная работа".
Напомним, в учреждениях высшего образования Украины в 2019-2020 учебном году обучается около 60 человек без гражданства.
Как сообщалось, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается более 63 тыс. иностранных студентов в высших учебных заведениях.