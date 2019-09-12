Понад 70% українців задоволені діяльністю Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Згідно з результатами соціологічного опитування, 71% українців задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського. Відповідні результати соцопитування оприлюднила Соціологічна група “Рейтинг”, передає УНН.
Згідно з результатами опитування, 71% українців задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, при цьому 11% висловили своє незадоволення, а ще 18% не змогли сформувати свого ставлення до нього.
Як зазначили у “Рейтингу”, в порівнянні із липнем рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже у півтора рази.
Також, згідно з результатами дослідження, 29% українців позитивно оцінюють роботу очільника уряду Олексія Гончарука, з іншого боку 11% оцінили його роботу негативно. Дві третини ще не змогли дати оцінок новому Прем’єр-міністру.
Роботою новообраної Верховної Ради задоволені 39% респондентів, незадоволені — 16%. Не змогли оцінити — 45%.
Довідка: наведені дані були отримані в результаті соціологічного опитування, проведеного 6-10 вересня соціологічною групою “Рейтинг” серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, початок роботи новообраної Верховної Ради і формування нового уряду послабили ризики для зниження інфляції.