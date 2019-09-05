Початок роботи Ради і новий уряд послабили ризики для зниження інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Початок роботи новообраної Верховної Ради і формування нового уряду послабили ризики для зниження інфляції. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“Правління Національного банку відзначило, що внутрішні політичні ризики для зниження інфляції до цілі послабилися з початком роботи Верховної Ради нового скликання та формуванням нового уряду”, — зазначив Смолій.
За його словами, така ситуація відкриває можливість для активізації переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці. Водночас, як наголосив голова НБУ, зберігаються загрози для фінансової стабільності, пов’язані з перебігом судових процесів щодо рішень держави, спрямованих на оздоровлення банківського сектору.
При цьому наразі зберігаються ризики зовнішнього походження, які визначило Правління НБУ в липні. Серед них: припинення транзиту газу з Росії територією України з початку 2020 року; посилення торговельних війн та підвищення турбулентності на глобальних фінансових ринках; ескалація військового конфлікту та нові торговельні обмеження з боку Росії.
Нагадаємо, інфляція в Україні до кінця року знизиться до 6,3% через жорсткі монетарні умови.