Начало работы Рада и новое правительство ослабили риски для снижения инфляции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Начало работы вновь избранной Верховной Рады и формирования нового правительства ослабили риски для снижения инфляции. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Правление Национального банка отметил, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства”, — отметил Смолий.
По его словам, такая ситуация создает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. В то же время, как отметил глава НБУ, сохраняются угрозы для финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов на решения государства, направленных на оздоровление банковского сектора.
При этом пока сохраняются риски внешнего происхождения, определило Правления НБУ в июле. Среди них: прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года; усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках; эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.
Напомним, инфляция в Украине до конца года снизится до 6,3% из-за жестких монетарные условия.