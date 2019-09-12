Более 70% украинцев довольны деятельностью Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Согласно результатам социологического опроса, 71% украинцев довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие результаты соцопроса обнародовала Социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.
Согласно результатам опроса, 71% украинцев довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, при этом 11% выразили свое недовольство, а еще 18% не смогли сформировать своего отношения к нему.
Как отметили в “Рейтинга”, по сравнению с июлем уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза.
Также, согласно результатам исследования, 29% украинцев положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука, с другой стороны 11% оценили его работу отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому Премьер-министру.
Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны — 16%. Затруднились оценить — 45%.
Справка: приведенные данные были получены в результате социологического опроса, проведенного 6-10 сентября социологической группой “Рейтинг” среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, начало работы новоизбранной Верховной Рады и формирования нового правительства ослабили риски для снижения инфляции.