Понад 70% українців "пропадають" після перетину польського кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Понад 70% українців, які їдуть до Польщі на роботу, “пропадають” після перетину кордону. Про це повідомляє “Rzeczpospolita”, передає УНН.
За даними реєстру зайнятості іноземців Міністерства сім’ї, праці і соціальної політики Польщі понад 70% українців, які отримували дозвіл на роботу в Польщі, працюють або в іншій країні Шенгенської зони, або на інший незадекларованої роботі.
З 1 січня 2018 року через 240 тисяч дозволів на прийняття на роботу іноземців (в основному з України та Білорусії) приступили до виконання своїх обов’язків на задекларованому місці роботи тільки 74 тисячі чоловік.
“Українці платять 600 злотих візовим злочинцям, які активно займаються в Польщі з 2012 року. Ми припускаємо, що приблизно 150 тисяч заяв, поданих в поточному році можуть бути фіктивними. За цей період злочинці могли заробити до 90 мільйонів злотих”, — говориться в матеріалі.
Нагадаємо, в Держслужбі зайнятості основною причиною трудової міграції в Україні вважають низький рівень заробітної плати.
Відзначимо, за останні кілька років найбільше українці виїжджали на заробітки в Польщу, а також Росію, Італію та Чехію. У найближчі роки, за прогнозом Національного банку, міграційні процеси, зокрема в Польщу, можуть посилитися.