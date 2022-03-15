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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Понад 50% українців вважає, що рф хоче знищити народ України – опитування

Понад 50% українців вважає, що рф хоче знищити народ України – опитування

Київ • УНН

 • 162223 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Понад половина опитаних українців вважає, що головна мета президента росії володимира путіна – повністю знищити народ України. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.

Деталі

56% респондентів вважають, що головна мета вторгнення росії – це повне знищення українського народу. Така думка переважає в усіх регіонах України.

Ще половина вважають, що мета нападу – окупація України і приєднання її до росії.

Лише 15-17% думають, що росія хоче змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення рф мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

Нагадаємо

Більше половини українців вважають, що у війні проти України винна лише влада Росії, 38% звинувачують владу та народ РФ.

Українські Національні Новини

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