Понад 50% українців вважає, що рф хоче знищити народ України – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Понад половина опитаних українців вважає, що головна мета президента росії володимира путіна – повністю знищити народ України. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
56% респондентів вважають, що головна мета вторгнення росії – це повне знищення українського народу. Така думка переважає в усіх регіонах України.
Ще половина вважають, що мета нападу – окупація України і приєднання її до росії.
Лише 15-17% думають, що росія хоче змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну.
Тих хто вважає, що вторгнення рф мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.
Нагадаємо
Більше половини українців вважають, що у війні проти України винна лише влада Росії, 38% звинувачують владу та народ РФ.