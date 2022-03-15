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19:03 • 58305 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Более 50% украинцев считает, что рф хочет уничтожить народ Украины – опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Более половины опрошенных украинцев считает, что главная цель президента россии владимира путина – полностью уничтожить народ Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.

Детали

56% респондентов считают, что главная цель вторжения россии - это полное уничтожение украинского народа. Такое мнение преобладает во всех регионах Украины.

Еще половина считают, что цель нападения - оккупация Украины и присоединение ее к россии.

Лишь 15-17% думают, что россия хочет изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% - считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% - провоцирование НАТО на войну.

Тех кто считает, что вторжение рф имело целью защитить русскоязычных - лишь 2%.

Напомним

Больше половины украинцев считают, что в войне против Украины виновата только власть России, 38% обвиняют власть и народ РФ.

Украинские Национальные Новости

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