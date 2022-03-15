Более 50% украинцев считает, что рф хочет уничтожить народ Украины – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Более половины опрошенных украинцев считает, что главная цель президента россии владимира путина – полностью уничтожить народ Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
56% респондентов считают, что главная цель вторжения россии - это полное уничтожение украинского народа. Такое мнение преобладает во всех регионах Украины.
Еще половина считают, что цель нападения - оккупация Украины и присоединение ее к россии.
Лишь 15-17% думают, что россия хочет изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО, 10% - считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% - провоцирование НАТО на войну.
Тех кто считает, что вторжение рф имело целью защитить русскоязычных - лишь 2%.
Напомним
Больше половины украинцев считают, что в войне против Украины виновата только власть России, 38% обвиняют власть и народ РФ.