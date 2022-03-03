Опитування: 55% українців у війні звинувачують владу РФ, 38% – російський народ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Більше половини українців вважають, що у війні проти України винна лише влада Росії, 38% звинувачують владу та народ РФ. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
"55% опитаних вважають, що за війну проти України винна лише влада Росії. Ще 38% покладають відповідальність на владу та народ РФ", — ідеться у повідомленні.
Говорячи про Білорусь, 70% покладають вину за вторгнення виключно на білоруську владу, і лише 24% – на владу та народ Білорусі.
У південних та східних регіонах відносно менше звинувачують народ та владу Росії у розв’язанні війни проти України. У війні звинувачують лише керівництво РФ.
Щодо Білорусі, то в усіх макрорегіонах переважна більшість (від 60% на заході до 80% на сході) покладають провину за вторгнення лише на керівництво цієї держави.
Додамо
Опитування проводили 1 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Всього опитали 1200 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Нагадаємо
Майже 90% українців вірять, що Україна зможе відбити напад Росії.