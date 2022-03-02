Майже 90% українців вірять, що Україна зможе відбити напад Росії – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Майже 90% українських респондентів вірять, що Україна зможе відбити напад Росії. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 1 березня, пише УНН.
Деталі
За результатами опитування, 90% респондентів, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. У порівнянні з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію зросла утричі. Практично у всіх регіонах фіксують максимальний рівень відчуття надії.
Відповідно до результатів, 88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.
98% опитаних підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.
Довідка
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 1 березня 2022 р.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.