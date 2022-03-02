Почти 90% украинцев верят, что Украина сможет отбить нападение России – опрос

Детали

По результатам опроса, 90% респондентов, думая о ситуации в стране, испытывают надежду. Лишь 5% испытывают разочарование. По сравнению с довоенными временами количество испытывающих надежду возросло втрое. Практически во всех регионах фиксируют максимальный уровень ощущения надежды.

Согласно с результатами, 88% опрошенных верят в то, что Украина сможет отбить нападение России. Практически ежедневно этот показатель растет. Только у 10% сегодня нет такой уверенности. Вера в победу преобладает во всех регионах страны.

98% опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента Зеленского, 84% поддерживают действия местных глав.

Справка

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 1 марта 2022 г.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.