Опрос: 55% украинцев в войне обвиняют власти РФ, 38% – российский народ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Более половины украинцев считают, что в войне против Украины виноваты только власти России, 38% обвиняют власть и народ РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
"55% опрошенных считают, что в войне против Украины виновата только власть России. Еще 38% возлагают ответственность на власть и народ РФ", — говорится в сообщении.
Говоря о Беларуси, 70% возлагают вину за вторжение исключительно на белорусскую власть, и лишь 24% - на власть и народ Беларуси.
В южных и восточных регионах относительно меньше обвиняют народ и власть России в развязывании войны против Украины. В войне обвиняют лишь руководство РФ.
Что касается Беларуси, то во всех макрорегионах подавляющее большинство (от 60% на западе до 80% на востоке) возлагают вину за вторжение лишь на руководство этого государства.
Добавим
Опрос проводили 1 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Всего опросили 1200 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Напомним
Почти 90% украинцев верят, что Украина сможет отбить нападение России.