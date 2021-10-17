Понад 45 поліцейських постраждали під час розселення сквоту в Берліні

Цитата

“В результаті проведення операції (з розселення) постраждали 46 поліцейських, двоє з яких були змушені припинити виконання своїх службових обов’язків”, — наголошується в повідомленні. При цьому вказується, що в цілому правоохоронці тимчасово заарештували 76 осіб.

Доповнення

У п’ятницю вранці співробітники поліції почали операцію по розселенню сквоту під назвою “Кьопі”, розташованого на вулиці Кьопенікер-штрассе в центрі Берліна. За допомогою спеціальних технічних засобів правоохоронці намагалися проникнути в сквот, де жителі ховалися за високим парканом. Правоохоронцям було вчинено опір — їх закидали камінням і пляшками. Самі поліцейські застосували перцевий балончик проти активістів.

В операції брали участь 3,5 тис. поліцейських. Всього зі сквоту було виселено 38 осіб. Територія сквота була повністю очищена від сторонніх осіб і взята під охорону. У п’ятницю ввечері понад 5 тис. агресивно налаштованих демонстрантів вийшли на вулиці німецької столиці в зв’язку з розселенням “Кьопі”. Активісти в берлінському районі Кройцберг запалювали бенгальські вогні і петарди, в окремих випадках були пошкоджені автомобілі і знесені дорожні знаки. Влада Берліна рішуче засудила заворушення.

Очищення території від незаконно встановлених місць тимчасового проживання проходила на підставі скарги домовласника, який ще влітку подав позов до суду Берліна. У п’ятницю судовий пристав в супроводі поліцейських оглянув ділянку, який повинен бути знову переданий власнику.

Берлінські сквоти

Сквоти в столиці ФРН з’явилися після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Тоді жителі східної частини країни масово подалися на захід, і багато будинків спорожніли. У покинутих будинках стали жити представники різних субкультур. Сквот “Кьопі” був захоплений лівими активістами в 1990 році. Берлінська влада приступила до розселення багатьох захоплених будівель в Східному Берліні відразу ж після об’єднання Німеччини в жовтні 1990 року. Проте в багатьох сквотах досі проживають люди.

Нагадаємо

У червні під час виселення з ще одного берлінського сквоту постраждали 60 поліцейських.