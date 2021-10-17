Понад 45 поліцейських постраждали під час розселення сквоту в Берліні

ukru
19:38 • 71758 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 89246 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 157410 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 142587 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 145447 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158306 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176166 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149818 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159028 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175947 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 158532 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 150607 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 123763 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 117930 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 135819 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 157411 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 150607 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 250621 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 246982 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 52824 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63238 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61410 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97222 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109045 перегляди
Актуальне
Понад 45 поліцейських постраждали під час розселення сквоту в Берліні

Понад 45 поліцейських постраждали під час розселення сквоту в Берліні

Київ • УНН

 • 45465 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Принаймні 46 співробітників правоохоронних органів ФРН постраждали в ході операції з виселення лівих активістів зі сквотів — незаконно зайнятого покинутого житлового приміщення — в центрі Берліна. Про це йдеться в поширеному в суботу ввечері заяві поліції німецької столиці, передає УНН.

Цитата

“В результаті проведення операції (з розселення) постраждали 46 поліцейських, двоє з яких були змушені припинити виконання своїх службових обов’язків”, — наголошується в повідомленні. При цьому вказується, що в цілому правоохоронці тимчасово заарештували 76 осіб.

Доповнення

У п’ятницю вранці співробітники поліції почали операцію по розселенню сквоту під назвою “Кьопі”, розташованого на вулиці Кьопенікер-штрассе в центрі Берліна. За допомогою спеціальних технічних засобів правоохоронці намагалися проникнути в сквот, де жителі ховалися за високим парканом. Правоохоронцям було вчинено опір — їх закидали камінням і пляшками. Самі поліцейські застосували перцевий балончик проти активістів.

В операції брали участь 3,5 тис. поліцейських. Всього зі сквоту було виселено 38 осіб. Територія сквота була повністю очищена від сторонніх осіб і взята під охорону. У п’ятницю ввечері понад 5 тис. агресивно налаштованих демонстрантів вийшли на вулиці німецької столиці в зв’язку з розселенням “Кьопі”. Активісти в берлінському районі Кройцберг запалювали бенгальські вогні і петарди, в окремих випадках були пошкоджені автомобілі і знесені дорожні знаки. Влада Берліна рішуче засудила заворушення.

Очищення території від незаконно встановлених місць тимчасового проживання проходила на підставі скарги домовласника, який ще влітку подав позов до суду Берліна. У п’ятницю судовий пристав в супроводі поліцейських оглянув ділянку, який повинен бути знову переданий власнику.

Берлінські сквоти

Сквоти в столиці ФРН з’явилися після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Тоді жителі східної частини країни масово подалися на захід, і багато будинків спорожніли. У покинутих будинках стали жити представники різних субкультур. Сквот “Кьопі” був захоплений лівими активістами в 1990 році. Берлінська влада приступила до розселення багатьох захоплених будівель в Східному Берліні відразу ж після об’єднання Німеччини в жовтні 1990 року. Проте в багатьох сквотах досі проживають люди.

Нагадаємо

У червні під час виселення з ще одного берлінського сквоту постраждали 60 поліцейських.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами