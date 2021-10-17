Более 45 полицейских пострадали во время расселения сквота в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По крайней мере 46 сотрудников правоохранительных органов ФРГ пострадали в ходе операции по выселению левых активистов со сквотов - незаконно занятых заброшенных жилых помещений - в центре Берлина. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении полиции германской столицы, передает УНН.
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“В результате проведения операции (по расселению) пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить исполнение своих служебных обязанностей”, — отмечается в сообщении. При этом указывается, что в целом правоохранители временно арестовали 76 человек.
Дополнение
В пятницу утром сотрудники полиции начали операцию по расселению сквота под названием “Кёпи”, расположенного на улице Кёпиникер-штрассе в центре Берлина. С помощью специальных технических средств правоохранители пытались проникнуть в сквот, где жители прятались за высоким забором. Правоохранителям было оказано сопротивление — их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перечный баллончик против активистов.
В операции принимали участие 3,5 тыс. полицейских. Всего со сквота было выселено 38 человек. Территория сквота была полностью очищена от посторонних лиц и взята под охрану. В пятницу вечером более 5 тыс. агрессивно настроенных демонстрантов вышли на улицы немецкой столицы в связи с расселением “Кёпи”. Активисты в берлинском районе Кройцберг зажигали бенгальские огни и петарды, в отдельных случаях были повреждены автомобили и снесены дорожные знаки. Власти Берлина решительно осудила беспорядки.
Очистка территории от незаконно установленных мест временного проживания проходила на основании жалобы домовладельца, который еще летом подал иск в суд Берлина. В пятницу судебный пристав в сопровождении полицейских осмотрел участок, который должен быть снова передан владельцу.
Берлинские сквоты
Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда жители восточной части страны массово подались на запад, и многие дома опустели. В заброшенных домах стали жить представители разных субкультур. Сквот “Кёпи” был захвачен левыми активистами в 1990 году. Берлинская власти приступили к расселению многих захваченных зданий в Восточном Берлине сразу же после объединения Германии в октябре 1990 года. Однако во многих сквотах до сих пор проживают люди.
Напомним
В июне во время выселения из еще одного берлинского сквот пострадали 60 полицейских.