Понад 42 тисячі людей мусили тікати з домівок через ескалацію конфлікту в Лівії – ООН

КИЇВ. 1 травня. УНН. У Лівії понад 42 тисячі людей змушені були тікати до передмість Тріполі, аби уникнути сутичок, що охоплюють місцевість на південь від міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".