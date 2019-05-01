Понад 42 тисячі людей мусили тікати з домівок через ескалацію конфлікту в Лівії – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Лівії понад 42 тисячі людей змушені були тікати до передмість Тріполі, аби уникнути сутичок, що охоплюють місцевість на південь від міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, число людей, постраждалих від конфлікту, росте.
"Понад 42 тисячі людей мусили залишити свої домівки протягом цього місяця. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 345 людей загинули, серед них – 22 цивільних, ще 1 652 зазнали поранень. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити, щоб цивільні потрапляли під перехресний вогонь, і зберегти цивільну інфраструктуру", – повідомляє Управління.
Як стверджують в організації, Управління верховного комісара у справах біженців та Агентство у справах біженців ООН надають гуманітарну допомогу урядові і громадянам Лівії, що потерпають від браку води, харчів, та інших предметів першої необхідності.
"Тим не менш украй непостійна безпекова ситуація означає, що доступ Управління й інших гуманітарних організацій лишається дуже обмеженим", – мовиться в заяві.
ООН закликала сторони домовитися про тимчасове перемир’я, яке дозволило б роботу рятувальних служб та вільний і безпечний вихід цивільних із зони, враженої конфліктом.
Нагадаємо, уряд національної згоди (УНЗ) Лівії звинуватив Раду безпеки ООН у бездіяльності, завдяки якій армія генерала Хафтара змогла почати наступ на столицю країни Тріполі.