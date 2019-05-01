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Более 42 тысяч человек вынуждены покинуть дома из-за эскалации конфликта в Ливии - ООН

Киев  •  УНН

 • 6035 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Ливии более 42 тысяч человек вынуждены были бежать в пригороды Триполи, чтобы избежать столкновений, охватывающих территорию к югу от города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, пострадавших от конфликта, растет.

"Более 42 000 человек должны были покинуть свои дома в течение этого месяца. По данным Всемирной организации здравоохранения, 345 человек погибли, среди них - 22 гражданских, еще 1652 получили ранения. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить, чтобы гражданские попадали под перекрестный огонь, и сохранить гражданскую инфраструктуру", - сообщает Управление.

Как утверждают в организации, Управление верховного комиссара по делам беженцев и Агентство по делам беженцев ООН оказывают гуманитарную помощь правительству и гражданам Ливии, страдающих от нехватки воды, продовольствия и других предметов первой необходимости.

"Тем не менее крайне непостоянная ситуация безопасности означает, что доступ Управление и других гуманитарных организаций остается очень ограниченным", - говорится в заявлении.

ООН призвала стороны договориться о временном перемирии, которое позволило бы работу спасательных служб и свободный и безопасный выход гражданских из зоны, пораженной конфликтом.

Напомним, правительство национального согласия (УНП) Ливии обвинил Совет безопасности ООН в бездействии, благодаря которой армия генерала Хафтара смогла начать наступление на столицу страны Триполи.

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