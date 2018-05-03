Понад 27% жінок-переселенок змушені економити на продуктах - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На харчуванні змушені заощаджувати 27,5% жінок проти 20,7% чоловіків серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це свідчать дані дослідження “Стан дотримання та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб”, передає УНН.
“Жінки із числа ВПО суттєво більше відчувають брак коштів, ніж чоловіки з числа ВПО, та більше змушені заощаджувати та покладатись на підтримку держави. Зокрема, на харчуванні змушені заощаджувати 27,5% жінок проти 20,7% чоловіків. Для 60,5% жінок щомісячна адресна допомога є основним джерелом доходу проти 53,8% чоловіків”, — йдеться у дослідженні.
Крім того, зазначається, що на жінках із числа ВПО лежить більша відповідальність та додаткове навантаження із забезпечення виховання неповнолітніх дітей. Гендерний розрив становить 14,5%.
Проблема зайнятості також є більш актуальною для жінок ВПО, адже на новому місці не змогла влаштуватись на роботу більша кількість жінок. Гендерний розрив за цим показником становить 10,2% — серед чоловіків з числа ВПО працюють 46,1%, серед жінок — 35,9%.
При цьому жінки частіше за чоловіків звертаються до практично всіх органів влади та місцевого самоврядування, соціального захисту населення, державної міграційної служби та офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини та до правоохоронних органів.
Водночас чоловікам частіше, ніж жінкам, вдавалося відстояти свої права у суді. Гендерний розрив становить 8,1%. Так, 56,6% чоловікам вдалося відстояти права у суді проти 48,5% жінок.
Опитування проводилося на замовлення Уповноваженого ВРУ з прав людини за підтримки проекту ПРООН та Міністерства закордонних справ Данії Українським інститутом соціальних досліджень ім.Олександра Яременка з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року у 24 областях України та м. Києві. Всього опитано 2002 респонденти. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,34 — 2,24%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю.