Более 27% женщин-переселенок вынуждены экономить на продуктах - исследование

"Женщины из числа ВПО существенно больше испытывают недостаток средств, чем мужчины из числа ВПО, и больше вынуждены экономить и полагаться на поддержку государства. В частности, на питании вынуждены экономить 27,5% женщин против 20,7% мужчин. Для 60,5% женщин ежемесячная адресная помощь является основным источником дохода по сравнению с 53,8% мужчин", - говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что на женщинах из числа ВПЛ лежит большая ответственность и дополнительная нагрузка по обеспечению воспитания несовершеннолетних детей. Гендерный разрыв составляет 14,5%.

Проблема занятости также является более актуальной для женщин ВПЛ, ведь на новом месте не смогло устроиться на работу большее количество женщин. Гендерный разрыв по этому показателю составляет 10,2% - среди мужчин из числа ВПЛ работают 46,1%, среди женщин - 35,9%.

При этом женщины чаще мужчин обращаются к практически всем органам власти и местного самоуправления, социальной защиты населения, государственной миграционной службы и офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека и в правоохранительные органы.

В то же время мужчинам чаще, чем женщинам, удавалось отстоять свои права в суде. Гендерный разрыв составляет 8,1%. Так, 56,6% мужчин удалось отстоять права в суде против 48,5% женщин.

Опрос проводился по заказу Уполномоченного ВРУ по правам человека при поддержке проекта ПРООН и Министерства иностранных дел Дании Украинским институтом социальных исследований им.Александра Яременко с 27 сентября по 24 октября 2017 года в 24 областях Украины и г.Киеве. Всего опрошено 2002 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,34-2,24%. Метод получения информации: индивидуальное интервью.