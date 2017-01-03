Понад 200 одиниць снігоприбиральної техніки задіяно для прибирання снігу в Києві

Так, 228 одиниць снігоприбиральної техніки та 20 бригад дорожніх робітників були задіяні сьогодні зранку для організації безпечних умов руху транспорту та пішоходів.

Наразі, у зв’язку з погіршенням погодних умов, кількість задіяної снігоприбиральної техніки збільшується. Зазначимо, що всі підприємства корпорації забезпечені достатньою кількістю посипальних і паливно-мастильних матеріалів для подолання снігопадів та готові до роботи в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 3 січня у столиці буде хмарна погода, на дорогах, подекуди ожеледиця.