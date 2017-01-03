Более 200 единиц снегоуборочной техники задействовано для уборки снега в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Киеве, утром к уборке снега задействовано 228 единиц снегоуборочной техники и 20 бригад дорожных рабочих. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 228 единиц снегоуборочной техники и 20 бригад дорожных рабочих были задействованы сегодня утром для организации безопасных условий движения транспорта и пешеходов.
Сейчас, в связи с ухудшением погодных условий, количество задействованной снегоуборочной техники увеличивается. Отметим, что все предприятия корпорации обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов для преодоления снегопадов и готовы к работе в круглосуточном режиме.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 3 января в столице будет облачная погода, на дорогах, местами гололедица.