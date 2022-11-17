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Понад 2 тис. держпідприємств передали Фонду держмайна для приватизації

Понад 2 тис. держпідприємств передали Фонду держмайна для приватизації

Київ • УНН

 • 293125 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. До Фонду державного майна для приватизації вже передали понад 2 тис. державних підприємств. Про це заявив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі та додав, що водночас потрібно створити чіткі правила, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Коли наш уряд почав працювати, у нас було 3,5 тис. державних підприємств. Станом на сьогодні ми вже передали понад 2 тис. підприємств Фонду державного майна для приватизації", - розповів Шмигаль.

За його словами, частина з цих державних підприємств уже приватизована.

Доповнення

Уряд змінив процедуру передачі майна державної власності.

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