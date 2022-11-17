Более 2 тыс. госпредприятий передали Фонду госимущества для приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Фонд государственного имущества для приватизации уже передали более 2 тыс. государственных предприятий. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме и добавил, что одновременно нужно создать четкие правила, передает корреспондент УНН.
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"Когда наше правительство начало работать, у нас было 3,5 тыс. государственных предприятий. По состоянию на сегодняшний день мы уже передали более 2 тыс. предприятий Фонду государственного имущества для приватизации", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, часть из этих государственных предприятий уже приватизирована.
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Правительство изменило процедуру передачи имущества государственной собственности.