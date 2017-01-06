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Понад 128 тис. ФОПів в Україні припинили діяльність

Понад 128 тис. ФОПів в Україні припинили діяльність

Київ • УНН

 • 13087 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. За останні тижні 128 402 приватних підприємців припинили працювати. Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, передає УНН.

Зазначається, що тенденція зниження кількості зареєстрованих ФОПів пояснюється підписанням Президентом 27 грудня змін до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Так, з 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок – 704 грн на місяць, навіть якщо не мають доходу.

Повідомляється, що масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. Найбільше у: Київській (17176), Харківській (12390) та Дніпропетровській (11196) області.

Найчастіше закриваються підприємці роздрібної (43275) та оптової (8931) торгівлі , складських (10798) та транспортних послуг (7040).

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