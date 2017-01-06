Понад 128 тис. ФОПів в Україні припинили діяльність

Зазначається, що тенденція зниження кількості зареєстрованих ФОПів пояснюється підписанням Президентом 27 грудня змін до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Так, з 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок – 704 грн на місяць, навіть якщо не мають доходу.

Повідомляється, що масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. Найбільше у: Київській (17176), Харківській (12390) та Дніпропетровській (11196) області.

Найчастіше закриваються підприємці роздрібної (43275) та оптової (8931) торгівлі , складських (10798) та транспортних послуг (7040).