Более 128 тыс. ФЛП в Украине прекратили деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За последние недели 128 402 частных предпринимателя прекратили работать. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, передает УНН.
Отмечается, что тенденция снижения количества зарегистрированных ФЛП объясняется подписанием Президентом 27 декабря изменений в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.
Так, с 1 января ФЛП второй и третьей группы будут вынуждены платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют дохода.
Сообщается, что массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17 176), Харьковской (12 390) и Днепропетровской (11 196) областях.
Чаще всего закрываются предприниматели розничной (43 275) и оптовой (8 931) торговли, складских (10 798) и транспортных услуг (7 040).