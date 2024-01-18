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Понад 1,1 тис. вантажівок за добу перетнули кордон на ПП "Ягодин" – ДПСУ

Понад 1,1 тис. вантажівок за добу перетнули кордон на ПП "Ягодин" – ДПСУ

Київ • УНН

 • 25652 перегляди

Понад 1,1 тис. вантажівок перетнули пункт пропуску "Ягодин" на польському кордоні за добу.

Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані. Зараз рух вантажівок доволі інтенсивний. Наприклад, за минулу добу через пункт пропуску "Ягодин" перетнуло кордон понад 1100 вантажівок в обох напрямках. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Всі напрямки, які блокувалися – розблоковані. 6 січня був розблокований напрямок ПП "Шегині". Днями також розблокували інші три напрямки, які блокували представники польських перевізників це ПП "Рава-Руська", "Ягодин", "Краківець". Зараз рух доволі інтенсивний. До прикладу через найбільший інфраструктурний напрямок – це ПП "Ягодин" під час блокування перетинало кордон десь 100-150 вантажівок в обох напрямках, то за минулу добу кількість перетинів вже становить понад 1100 вантажівок в обох напрямках 

- розповів Демченко.

За його словами, також інтенсивність руху є й у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" та пункту пропуску "Краківець".

"Звісно, що маємо і черги, але вони також знизилися. Станом на ранок сьогодні на всіх чотирьох напрямках в чергах перебуває десь 1100 вантажівок, які перебувають на території Польщі в очікуванні можливості перетину кордону, але при такій інтенсивності звісно перебування в черзі буде не таким тривалим, як раніше", - сказав Демченко.

Доповнення

Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що пункти пропуску на українсько-польському кордоні повернулися до звичного режиму

Румунські фермери заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікова де Сус" на румунсько-українському кордоні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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