Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  10706 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  60871 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  99253 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  114554 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
  •  127168 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  124943 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127824 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128083 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150923 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
bolee-11-tis-gruzovikov-za-sutki-peresekli-granitsu-na-pp-yagodin-gpsu

Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 07:00  •  21658 просмотра

Read in English

Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы. Сейчас движение грузовиков довольно интенсивное. Например, за минувшие сутки через пункт пропуска "Ягодин" пересекло границу более 1100 грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Все направления, которые блокировались - разблокированы. 6 января было разблокировано направление ПП "Шегини". На днях также разблокировали другие три направления, которые блокировали представители польских перевозчиков это ПП "Рава-Русская", "Ягодин", "Краковец". Сейчас движение довольно интенсивное. К примеру через крупнейшее инфраструктурное направление - это ПП "Ягодин" во время блокировки пересекало границу где-то 100-150 грузовиков в обоих направлениях, то за минувшие сутки количество пересечений уже составляет более 1100 грузовиков в обоих направлениях 

- рассказал Демченко.

По его словам, также интенсивность движения есть и в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" и пункта пропуска "Краковец".

"Конечно, есть и очереди, но они также снизились. По состоянию на утро сегодня на всех четырех направлениях в очередях находится где-то 1100 грузовиков, которые находятся на территории Польши в ожидании возможности пересечения границы, но при такой интенсивности конечно пребывания в очереди будет не таким длительным, как раньше", - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к привычному режиму

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Понад 1,1 тис. вантажівок за добу перетнули кордон на ПП "Ягодин" – ДПСУ
More than 1.1 thousand trucks crossed the border at Yahodyn checkpoint per day - SBGS
Новости по теме

Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.

Общество •   •  21658 просмотра
Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские протестующие, среди которых автоперевозчики и фермеры, планируют заблокировать пункт пропуска Халмеу-Дяково на румынско-украинской границе, что, вероятно, повлияет на движение грузовиков. Блокада, однако, не повлияет на движение легковых автомобилей и автобусов.

Общество •   •  24207 просмотра
Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  25010 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета

Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу

Румынские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска Сирет и Викову-де-Сус на румынско-украинской границе, что значительно уменьшает количество грузовиков, пересекающих границу. Блокировка началась 15 января.

Общество •   •  26698 просмотра
Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу

На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на ферму в Павлоградском районе Днепропетровской области, вызвав пожар, но никто не пострадал. Кроме того, Никопольский район подвергся артиллерийскому обстрелу.

Война •   •  21961 просмотра
На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате 116 обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области.

Война •   •  21263 просмотра
Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

Российские войска совершили атаку беспилотниками на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, в результате чего были поражены жилые районы Херсона и повреждены многоэтажки. Украинские подразделения противовоздушной обороны противостояли атаке, сбив восемь ударных беспилотников в Николаевской области и еще один в Херсонской области.

Война •   •  20545 просмотра
Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ будет рассмотрено Сенатом на следующей неделе. Предложенный пакет включает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на безопасность границ и оформление мигрантов.

Политика •   •  24661 просмотра
В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи

По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли около 373 600 человек личного состава, 6 147 танков и тысячи единиц другой военной техники.

Война •   •  21474 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"

Как сообщается, украинские Силы обороны уничтожили 22 из 33 ударных беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 18 января. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.

Война •   •  20991 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"