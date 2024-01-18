Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы. Сейчас движение грузовиков довольно интенсивное. Например, за минувшие сутки через пункт пропуска "Ягодин" пересекло границу более 1100 грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Все направления, которые блокировались - разблокированы. 6 января было разблокировано направление ПП "Шегини". На днях также разблокировали другие три направления, которые блокировали представители польских перевозчиков это ПП "Рава-Русская", "Ягодин", "Краковец". Сейчас движение довольно интенсивное. К примеру через крупнейшее инфраструктурное направление - это ПП "Ягодин" во время блокировки пересекало границу где-то 100-150 грузовиков в обоих направлениях, то за минувшие сутки количество пересечений уже составляет более 1100 грузовиков в обоих направлениях - рассказал Демченко.

По его словам, также интенсивность движения есть и в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" и пункта пропуска "Краковец".

"Конечно, есть и очереди, но они также снизились. По состоянию на утро сегодня на всех четырех направлениях в очередях находится где-то 1100 грузовиков, которые находятся на территории Польши в ожидании возможности пересечения границы, но при такой интенсивности конечно пребывания в очереди будет не таким длительным, как раньше", - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к привычному режиму.

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе.