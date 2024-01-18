Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ
Киев • УНН
Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.
Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы. Сейчас движение грузовиков довольно интенсивное. Например, за минувшие сутки через пункт пропуска "Ягодин" пересекло границу более 1100 грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Все направления, которые блокировались - разблокированы. 6 января было разблокировано направление ПП "Шегини". На днях также разблокировали другие три направления, которые блокировали представители польских перевозчиков это ПП "Рава-Русская", "Ягодин", "Краковец". Сейчас движение довольно интенсивное. К примеру через крупнейшее инфраструктурное направление - это ПП "Ягодин" во время блокировки пересекало границу где-то 100-150 грузовиков в обоих направлениях, то за минувшие сутки количество пересечений уже составляет более 1100 грузовиков в обоих направлениях
По его словам, также интенсивность движения есть и в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" и пункта пропуска "Краковец".
"Конечно, есть и очереди, но они также снизились. По состоянию на утро сегодня на всех четырех направлениях в очередях находится где-то 1100 грузовиков, которые находятся на территории Польши в ожидании возможности пересечения границы, но при такой интенсивности конечно пребывания в очереди будет не таким длительным, как раньше", - сказал Демченко.
Дополнение
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к привычному режиму.
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе.
Более 1,1 тыс. грузовиков за сутки пересекли границу на ПП "Ягодин" - ГПСУ
Более 1,1 тыс. грузовиков пересекли пункт пропуска "Ягодин" на польской границе за сутки.
Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские протестующие, среди которых автоперевозчики и фермеры, планируют заблокировать пункт пропуска Халмеу-Дяково на румынско-украинской границе, что, вероятно, повлияет на движение грузовиков. Блокада, однако, не повлияет на движение легковых автомобилей и автобусов.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского самолета
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу
Румынские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска Сирет и Викову-де-Сус на румынско-украинской границе, что значительно уменьшает количество грузовиков, пересекающих границу. Блокировка началась 15 января.
На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар
Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на ферму в Павлоградском районе Днепропетровской области, вызвав пожар, но никто не пострадал. Кроме того, Никопольский район подвергся артиллерийскому обстрелу.
Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки
Два человека погибли и семеро получили ранения в результате 116 обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области.
Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне
Российские войска совершили атаку беспилотниками на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, в результате чего были поражены жилые районы Херсона и повреждены многоэтажки. Украинские подразделения противовоздушной обороны противостояли атаке, сбив восемь ударных беспилотников в Николаевской области и еще один в Херсонской области.
В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ будет рассмотрено Сенатом на следующей неделе. Предложенный пакет включает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на безопасность границ и оформление мигрантов.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи
По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли около 373 600 человек личного состава, 6 147 танков и тысячи единиц другой военной техники.
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"
Как сообщается, украинские Силы обороны уничтожили 22 из 33 ударных беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 18 января. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.