Понад 100 тис. ВІЛ-інфікованих українців живуть повноцінним життям
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Понад 100 тисяч українців досягли невизначуваного рівня вірусного навантаження, а отже можуть жити повноцінним життям: народжувати здорових дітей та не передавати вірус іншим. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
За даними МОЗу, станом на червень 2019 року майже 95% ВІЛ-інфікованих з числа тих, які приймають антиретровірусну терапію (АРТ), мають невизначуваний рівень вірусного навантаження. Це 101 483 людей, які живуть з ВІЛ в Україні.
У порівнянні з 2015 роком кількість виявлених ВІЛ-позитивних людей, які приймають АРТ, збільшилась майже вдвічі: з 60 до 107 тисяч. При цьому ще більший відсоток з них досягли невизначуваного рівня вірусного навантаження.
Як пояснили у відомстві, невизначуваний рівень вірусного навантаження — це стан ВІЛ-позитивної людини, при якому кількість вірусних часток у крові є нижчим за поріг чутливості тестів до вірусу — менше 40 РНК копій в 1 мілілітрі крові. Світові дослідження довели, що невизначуваний рівень вірусного навантаження зупиняє руйнацію імунної системи людини та зараження ВІЛ, адже кількість вірусу в крові інфікованої людини є недостатньо для передачі вірусу іншій людині. Якщо невизначуваний рівень зберігатиметься протягом 6 місяців, від такої людини практично неможливо буде заразитися ВІЛ статевим шляхом.
Досягнути рівня невизначуваного вірусного навантаження можливо лише за умови щоденного прийому АРТ.
При цьому в МОЗ наголосили, що навіть при досягненні цього стану припиняти терапію категорично заборонено — без щоденного пригнічення вірусу ліками, він знову почне розмножуватись в організмі людини та здобуде стійкість до препаратів попередньої схеми лікування, які приймав пацієнт.
Нагадаємо, в Україні понад 244 тисячі людей живе з ВІЛ-інфекцією, але при цьому, лише половина з них знають про свій статус.