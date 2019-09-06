Более 100 тыс. ВИЧ-инфицированных украинцев живут полноценной жизнью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Более 100 тысяч украинцев достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки, а следовательно могут жить полноценной жизнью: рожать здоровых детей и не передавать вирус другим. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
По данным Минздрава, по состоянию на июнь 2019 года почти 95% ВИЧ-инфицированных из числа принимающих антиретровирусную терапию (АРТ), имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Это 101 483 людей, живущих с ВИЧ в Украине.
По сравнению с 2015 годом количество обнаруженных ВИЧ-позитивных людей, принимающих АРТ, увеличилось почти вдвое: с 60 до 107 тысяч. При этом еще больший процент из них достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки.
Как пояснили в ведомстве, неопределяемый уровень вирусной нагрузки — это состояние ВИЧ-положительного человека, при котором количество вирусных частиц в крови ниже порога чувствительности тестов к вирусу — менее 40 РНК копий в 1 миллилитре крови. Мировые исследования доказали, что неопределяемый уровень вирусной нагрузки останавливает разрушение иммунной системы человека и заражения ВИЧ, ведь количество вируса в крови инфицированного человека недостаточно для передачи вируса другому человеку. Если неопределяемый уровень будет сохраняться в течение 6 месяцев, от такого человека практически невозможно будет заразиться ВИЧ половым путем.
Достичь уровня неопределяемой вирусной нагрузки возможно только при ежедневном приеме АРТ.
При этом в Минздраве отметили, что даже при достижении этого состояния прекращать терапию категорически запрещено — без ежедневного подавления вируса лекарствами, он снова начнет размножаться в организме человека и получит устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения, которые принимал пациент.
Напомним, в Украине более 244 тысячи человек живет с ВИЧ-инфекцией, но при этом, только половина из них знают о своем статусе.