Понад 1 тис. адміністративних правопорушень виявили патрульні Закарпаття у жовтні
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Протягом жовтня 2016 року патрульні поліцейські у Закарпатській області задокументували 1 тис. 186 фактів адміністративних правопорушень, серед яких 1 тис. 129 порушень у сфері дорожнього руху. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомили в УПП міст Ужгород та Мукачеве, передає УНН.
Так, патрульні Ужгорода та Мукачевого виявили та оформили 113 випадків керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп′яніння, 226 випадків керування без відповідних документів та оформили 112 ДТП. Окрім того, поліцейські склали 15 протоколів за дрібне хуліганство, 19 — за вчинення насильства в сім’ї, 12 — за розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях та 8 протоколів за злісну непокору законній вимозі поліцейського.
За минулий місяць закарпатські патрульні виписали штрафів на загальну суму 346 тис. 103 грн, з яких вже сплачено 181 тис. 353 грн, що становить 52% від загальної суми.
Як раніше повідомляв УНН, протягом жовтня 2016 року патрульні поліцейські на Закарпатті розкрили по гарячих слідах 98 правопорушень кримінального характеру.