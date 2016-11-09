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15 марта, 19:03 • 112911 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160020 просмотра

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15 марта, 13:22 • 133965 просмотра

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Более 1 тыс. административных правонарушений обнаружили патрульные Закарпатья за октябрь

Более 1 тыс. административных правонарушений обнаружили патрульные Закарпатья за октябрь

Киев • УНН

 • 7730 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В течение октября 2016 года патрульные полицейские в Закарпатской области задокументировали 1 тыс. 186 фактов административных правонарушений, среди которых 1 тыс. 129 нарушений в сфере дорожного движения. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в УПП городов Ужгород и Мукачево, передает УНН.

Так, патрульные Ужгорода и Мукачево обнаружили и оформили 113 случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения, 226 случаев управления без соответствующих документов и оформили 112 ДТП. Кроме того, полицейские составили 15 протоколов за мелкое хулиганство, 19 - за совершение насилия в семье, 12 - за распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах и ​​8 протоколов за злостное неповиновение законному требованию полицейского.

За прошедший месяц закарпатские патрульные выписали штрафов на общую сумму 346 тыс. 103 грн, из которых уже оплачено 181 тыс. 353 грн, что составляет 52% от общей суммы.

Как ранее сообщал УНН, в течение октября 2016 года патрульные полицейские на Закарпатье раскрыли по горячим следам 98 правонарушений уголовного характера.

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