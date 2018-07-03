Помпео відправиться 5 липня в КНДР і зустрінеться з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео відправиться з візитом до Пхеньяну 5 липня, де зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином і іншими посадовими особами. Про це повідомила в понеділок прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.
“Держсекретар Помпео 5 липня вирушить до КНДР і зустрінеться з північнокорейським лідером і його командою”, — зазначила вона.
Сандерс також поінформувала про “триваючу важливу роботу по денуклеаризації Корейського півострова”. За її словами, контакти між США і КНДР тривають на різних рівнях. Вашингтон вважає, що на цих переговорах спостерігається прогрес. “Ці переговори продовжують розвиватися. У деталі я вдаватися не буду, але можу сказати, що продовжує спостерігатися прогрес”, — заявила Сара Сандерс, коментуючи проблематику денуклеаризації Корейського півострова і діалог США з КНДР.
Держсекретар відвідає Пхеньян з метою продовжити консультації з денуклеаризації півострова, а також закріпити прогрес, досягнутий в Сінгапурі президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, підкреслила вже керівник прес-служби Держдепу Хезер Науерт.
Як повідомляв УНН, представники США і КНДР обговорили виконання досягнутих в Сінгапурі домовленостей.