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Помпео: Трамп дав зрозуміти Путіну, що діяльність Росії на сході Україні не в її інтересах

Помпео: Трамп дав зрозуміти Путіну, що діяльність Росії на сході Україні не в її інтересах

Київ • УНН

 • 8674 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп на зустрічі в Гельсінкі дав зрозуміти російському президенту Володимиру Путіну, що діяльність РФ на сході Україні не відповідає інтересам Росії. Про це заявив у четвер в інтерв’ю виданню Voice of America держсекретар США Майк Помпео, передає УНН.

“Я бачив повідомлення про те, що росіяни використовують релігійні будівлі. Це не може бути прийнятним”, — заявив Помпео, відповідаючи на питання журналіста про доповідь Держдепу, в якій зафіксовано, що бойовики на Сході України займають релігійні споруди релігійних меншин для використання їх як військових об’єктів.

За словами Помпео, така поведінка “порушує всі основні принципи” і “створює реальні виклики”.

“Що стосується Гельсінкі, то Президент Трамп дав зрозуміти Володимиру Путіну, що їхня діяльність на Сході Україні не відповідає інтересам Росії”, — сказав Держсекретар.

За його словами, нинішня адміністрація США була неймовірно жорсткою в своїй політиці щодо РФ. Помпео підкреслив, що адміністрація президента Трампа надавалі підтримку українським Збройним силам на південному сході України, чого колишня адміністрація відмовлялась робити.

“Ми вважаємо, що це створює простір для того, щоб український народ мав успішні вибори у 2019 році, і ми дуже, дуже сподіваємося, що ця ситуація вирішиться, в той час як Америка заявила про постійну відданість підтримці бажань українського народу”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, за словами Помпео, Трампу на саміті США — Росія вдалося досягти однієї з поставлених цілей — знайти шлях для конструктивного діалогу з російським лідером Володимиром Путіним по ряду найбільш актуальних питань.

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