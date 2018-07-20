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Помпео: Трамп дал понять Путину, что деятельность России на востоке Украины не в ее интересах

Помпео: Трамп дал понять Путину, что деятельность России на востоке Украины не в ее интересах

Киев  •  УНН

 • 8674 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что деятельность РФ на Востоке Украины не отвечает интересам России. Об этом заявил в четверг в интервью изданию Voice of America госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН.

“Я видел сообщение о том, что россияне используют религиозные здания. Это не приемлемо”, — заявил Помпео, отвечая на вопрос журналиста о докладе Госдепа, в котором зафиксировано, что боевики на Востоке Украины занимают религиозные сооружения религиозных меньшинств для использования их в качестве военных объектов.

По словам Помпео, такое поведение “нарушает все основные принципы” и “создает реальные вызовы”.

“Что касается Хельсинки, то Президент Трамп дал понять Владимиру Путину, что их деятельность на Востоке Украины не отвечает интересам России”, — сказал Госсекретарь.

По его словам, нынешняя администрация США была невероятно жесткой в ​​своей политике в отношении РФ. Помпео подчеркнул, что администрация президента Трампа оказывала поддержку украинским Вооруженным силам на юго-востоке Украины, чего прежняя администрация отказывалась делать.

“Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы у украинского народа были успешные выборы в 2019 году, и мы очень, очень надеемся, что эта ситуация разрешится, в то время как Америка заявила о постоянной преданности поддержке желаний украинского народа”, — сказал он.

Как сообщал УНН, по словам Помпео, Трампу на саммите США — Россия удалось достичь одной из поставленных целей — найти путь для конструктивного диалога с российским лидером Владимиром Путиным по ряду наиболее актуальных вопросов.

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