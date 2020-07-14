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Помпео та Лавров обговорили ідею проведення саміту “ядерної п’ятірки”

Помпео та Лавров обговорили ідею проведення саміту “ядерної п’ятірки”

Київ • УНН

 • 10819 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео 13 липня обговорив ідею проведення саміту п’яти постійних членів Ради безпеки ООН із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це пише УНН із посиланням на заяву Держдепу та “Радіо Свобода”. 

У заяві зовнішньополітичного відомства США повідомляється, що під час телефонної розмови Помпео і Лавров обговорили “проведення в найближчому майбутньому саміту п’яти країн-постійних членів Ради безпеки ООН на відзначення 75-річчя створення ООН”.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово закликав до проведення саміту так званої “ядерної п’ятірки” — Росії, Сполучених Штатів, Китаю, Великої Британії та Франції. За словами президента Росії, п’ятірка країн-засновниць ООН має дати приклад для збереження миру. Досі ця ідея не отримувала публічної підтримки в західних столицях.

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У заяві Держдепартаменту нічого не говориться про ставлення до цієї ініціативи інших постійних членів Ради безпеки ООН. Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Володимира Путіна на саміт “Групи семи”, який мав відбутися в США, однак кілька членів групи виступили з критикою цієї ідеї.

Під час телефонної розмови Майка Помпео і Сергія Лаврова, як повідомляє Держдепартамент, також обговорювалися інші питання, що становлять обопільний інтерес, включаючи Афганістан. Майк Помпео також порушив питання про безпеку виборів у Сполучених Штатах.

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