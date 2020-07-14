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4 марта, 13:25 • 112532 просмотра

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Помпео и Лавров обсудили идею проведения саммита "ядерной пятерки"

Помпео и Лавров обсудили идею проведения саммита "ядерной пятерки"

Киев  •  УНН

 • 10814 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео 13 июля обсудил идею проведение саммита пяти постоянных членов Совета безопасности ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Госдепа и “Радио Свобода”.

В заявлении внешнеполитического ведомства США сообщается, что во время телефонного разговора Помпео и Лавров обсудили “проведение в ближайшем будущем саммита пяти стран-постоянных членов Совета безопасности ООН по случаю 75-летия создания ООН”.

Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к проведению саммита так называемой “ядерной пятерки” — России, США, Китая, Великобритании и Франции. По словам президента России, пятерка стран-основательниц ООН должна дать пример для сохранения мира. До сих пор эта идея не получала публичной поддержки в западных столицах.

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В заявлении Госдепартамента ничего не говорится об отношении к этой инициативе других постоянных членов Совета безопасности ООН. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на саммит “Группы семи”, который должен был состояться в США, однако несколько членов группы выступили с критикой этой идеи.

Во время телефонного разговора Майка Помпео и Сергея Лаврова, как сообщает Госдепартамент, также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан. Майк Помпео также поднял вопрос о безопасности выборов в Соединенных Штатах.

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