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РФ заперечила переговори з США про її участь у саміті G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. В Росії заперечили інформацію про її переговори зі США про її можливу участь у наступному саміті “Групи семи” (G7), що його організовує цього року президент США Дональд Трамп. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков російському агентству “ТАСС”, передає УНН.

“Ніяких таких обговорень ми не вели і не ведемо”, — сказав Рябков.

За його словами, сама ідея про розширений саміт G7, де планується розглянути “китайський фактор”, є помилковою, бо, на думку Рябкова, “без КНР обговорювати ті чи інші питання в сучасному світі просто неможливо”.

У зв’язку з цим він нагадав про раніше висловлену ініціативу Росії провести саміт п’яти постійних членів Ради безпеки ООН, до яких належать США, Велика Британія, Франція, Росія й Китай. Росія продовжує докладати дипломатичних зусиль для проведення такого саміту, додав Рябков.

Попереднього дня, 3 липня, посол США в Росії Джон Салліван заявляв, що Вашингтон нині обговорює з МЗС Росії й урядами інших країн, які є членами “Групи семи”, “питання про наявність прийнятної ролі для Росії на цьому саміті”.

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Президент США, який не раз висловлював симпатії до президента Росії, також уже не раз виступав за повернення Росії до складу неформальної “Групи семи” провідних розвинених держав світу, з якої, тоді під назвою “Групи восьми”, її виключили через окупацію і заяву про анексію українського Криму 2014 року. Коли ж інші учасники групи відкинули таку можливість, Трамп почав просувати ідею запрошувати Путіна на ці саміти як гостя. Цього року саміт “Групи семи” проводять США, і Трамп знову повторив свою ідею; як господар саміту він може запросити на нього інших державних керівників як гостей.

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Зокрема, в травні, коли Трамп оголошував, що саміт доведеться через коронавірусну пандемію перенести, наразі на вересень, він заявив, що до списку запрошених мають потрапити лідери Росії, Австралії, Південної Кореї й Індії. При цьому у Вашингтоні давали знати, що темою обговорення в такому розширеному форматі мало б стати майбутнє відносин із Китаєм (які у США доволі напружені) — який до участі в саміті не запрошують.

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