РФ отрицает переговоры с США касательно её участия в саммите G7

“Никаких таких обсуждений мы не вели и не ведем”, — сказал Рябков.

По его словам, сама идея о расширенном саммите G7, где планируется рассмотреть “китайский фактор”, является ошибочной, поскольку, по мнению Рябкова, “без КНР обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно”.

В связи с этим он напомнил о ранее высказанной инициативе России провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, к которым относятся США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Россия продолжает прилагать дипломатические усилия для проведения такого саммита, добавил Рябков.

Предыдущего дня, 3 июля, посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон сейчас обсуждает с МИД России и правительствами других стран, которые являются членами “Группы семи”, “вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите”.

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Президент США, который не раз высказывал симпатии к президенту России, также уже не раз выступал за возвращение России в состав неформальной “Группы семи” ведущих развитых государств мира, из которой, тогда под названием “Группы восьми”, ее исключили из-за оккупации и заявление про аннексию украинского Крыма 2014 года. Когда другие участники группы отвергли такую возможность, Трамп начал продвигать идею приглашать Путина на эти саммиты как гостя. В этом году саммит “Группы семи” проводят США, и Трамп вновь повторил свою идею; как хозяин саммита он может пригласить на него других государственных руководителей в качестве гостей.

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В частности, в мае, когда Трамп объявлял, что саммит придется из-за коронавирусной пандемии перенести, пока на сентябрь, он заявил, что в список приглашенных должны попасть лидеры России, Австралии, Южной Кореи и Индии. При этом в Вашингтоне давали знать, что темой обсуждения в таком расширенном формате должно стать будущее отношений с Китаем (которые у США довольно напряженные) — который к участию в саммите не приглашают.