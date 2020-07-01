Помпео підтвердив відеоконференцію з талібами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив, що державний секретар Майк Помпео провів відеоконференцію з екстремістським угрупованням "Талібан", під час якого він застеріг бойовиків від нападів на американських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За заявою Держдепартаменту, Помпео 29 червня провів розмову з представником угруповання Абдуль-Гані Барадаром, який наразі перебуває в Катарі, щодо імплементації лютневої угоди між Вашингтоном та бойовиками.
"Державний секретар дав зрозуміти, що від "Талібану" очікується виконання їхніх зобов’язань, серед них – зобов’язання не нападати на американців", – сказала речниця Департаменту Морґан Ортаґус.
Раніше про ці переговори повідомив сам "Талібан".
Нагадаємо, лютнева угода передбачає виведення американських військ і покликана прокласти шлях до мирних переговорів між талібами та урядом Афганістану, підтримуваним США.
Спілкування талібів і Помпео відбувається в час, коли президент США Дональд Трамп стикається зі все більшим тиском. Політичні опоненти вимагають від нього пояснень щодо того, чому він нічого не вчинив після отримання повідомлень, нібито Москва пропонувала і платила бойовикам, пов’язаним із талібами, за вбивство американських солдатів в Афганістані.