Померла відома американська актриса

Хелмонд померла 23 лютого в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причиною її смерті стали ускладнення, викликані хворобою Альцгеймера.

Хелмонд - уродженка штату Техас. Свою кар'єру вона розпочала в театрі. Найбільшу популярність, проте, актриса придбала завдяки своїм ролям на телебаченні: в серіалах "Мило" (Soap, 1977-1981) і "Хто тут Бос?" (Who's the Boss, 1984-1992). За роботу над кожним з цих комедійних шоу вона була удостоєна "Золотого глобуса".

Крім того, Хелмонд неодноразово номінувалася на премію Emmy, а також стала володаркою театральної премії Tony.

Як повідомляв УНН, відомий американський диригент і композитор Андре Превін помер у віці 89 років.