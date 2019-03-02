Померла відома американська актриса
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Американська актриса, лауреат двох премій "Золотий глобус" Кетрін Хелмонд пішла з життя у віці 89 років. Про це в п'ятницю повідомила телекомпанія CNN з посиланням на акторське агентство APA, передає УНН.
Хелмонд померла 23 лютого в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причиною її смерті стали ускладнення, викликані хворобою Альцгеймера.
Хелмонд - уродженка штату Техас. Свою кар'єру вона розпочала в театрі. Найбільшу популярність, проте, актриса придбала завдяки своїм ролям на телебаченні: в серіалах "Мило" (Soap, 1977-1981) і "Хто тут Бос?" (Who's the Boss, 1984-1992). За роботу над кожним з цих комедійних шоу вона була удостоєна "Золотого глобуса".
Крім того, Хелмонд неодноразово номінувалася на премію Emmy, а також стала володаркою театральної премії Tony.
Як повідомляв УНН, відомий американський диригент і композитор Андре Превін помер у віці 89 років.